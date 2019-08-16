АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали 7 продуктов, усиливающих боль при…
EUR 73.46 USD 65.89
Курс валют на 16.08.2019

В Нидерландах появился на свет детеныш носорога с квадратными губами

В зоопарке Burgers' Zoo, что в Нидерландах, появился на свет детеныш носорога с квадратными губами. Такое событие считается редкостью, ведь большинство представителей этого вида не могут дать потомство.

На данный момент в мире существует пять видов носорогов: белый, черный, индийский, суматранский, и яванский. Первые из них и являются обладателями квадратных губ, и кроме того, наиболее социальной группой этих животных. Самцы этих носорогов живут в одиночестве, а самки с детенышами собираются в стада. Непарнокопытным требуется большие пространства для проживания, чтобы они свободно могли встречаться и уединятся, что создает проблему для содержания их в неволе.

В зоопарках непарнокопытные млекопитающие с квадратными губами размножаются крайне редко по двум причинам: во-первых, большинство самок этого вида не могут дать потомство, а во-вторых, условия жизни в ограниченном пространстве негативно сказываются взаимоотношениях животных. Однако Burgers' Zoo в этом плане сильно повезло. На территории комплекса с 2002 года появилось уже около десятка детенышей носорогов.

Сейчас новорожденный носорог из зоопарка в Нидерландах чувствует себя хорошо, как и его мама. Они обитают в достаточно большом вольере, где также проживают еще одна самка и самец этого вида.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин присвоил двум пилотам аварийно севшего под Жуковским А321 звание «Героя…
«Голливудского потрошителя» признали виновным в двух…
Актриса Елизавета Никищихина видела свои похороны во…
Звезда «Дома-2» Маша Кохно созналась в интимной связи с бывшим…
Дарья Мороз призналась, что Богомолов раньше зарабатывал меньше…
На учениях НАТО на Аляске были замечены советские…
Мадонна пожинает плоды своего величия и переосмысливает себя, считает критик…
Дочь Екатерины Стриженовой Александра показала самую выдающуюся часть…
Лолита Милявская собственными руками сделала фигурную стрижку…
Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили…
Супруга Валентина Гафта рассказала о его состоянии после…
Андрей Черкасов не сразу узнал свою жену Кристину с новой…
Наташа Королева готовится стать…
Ученые: Органические вещества хуже реагентов влияют на…
Марина Юдашкина показала стройные ноги в коротком…
Дочь Евгения Осина показала архивное фото отца с…
Ученые: Люди с высшим образованием живут на 4-5 лет…
Контролируемое погружение имени Трампа: Мировая экономика идет на…
Осенью в России подорожают…
Григорий Лепс прошел в жару 44 км без…
Сын Меган Маркл унаследовал рыжие волосы от принца…
Таисия Повалий пыталась сорвать нежелательную беременность…
Медики назвали 8 малоизвестных способов применения бальзама…
МИД РФ: У берегов Камеруна пираты захватили трех…
Во всем мире набирают популярность…
Уфолог нашел на снимке Луны оружие из древних…
"Первый канал" расследует трагедию Екатерины Савиновой, сыгравшей роль Фроси…
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель: «Илья Яббаров попросил меня потрогать его…
Юлия Барановская ради исполнения мечты вскарабкалась на нос…
Поклонники раскритиковали Диму Билана за…
В «Роскачестве» рассказали, как отличить настоящий отзыв от…
В России рассказали о подлодке, способной контролировать…
Наталья Бочкарева сильно поправилась после летних…
Покупка Гренландии США может спровоцировать войну за…
Алика Смехова показала фигуру в ярко-синем купальнике на пляже…
"Меняйтесь! Это так круто": Певица Глюкоза сменила…
В Москве стартуют съемки уникального автошоу «Россия…
Джулия Ванг готовится к операции по смене…
Анна Чиповская стала крестной мамой для дочери Алексея…
Станислав Садальский поздравил Аллу Довлатову с днем…
Просмотреть все новости