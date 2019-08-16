В Нидерландах появился на свет детеныш носорога с квадратными губами





На данный момент в мире существует пять видов носорогов: белый, черный, индийский, суматранский, и яванский. Первые из них и являются обладателями квадратных губ, и кроме того, наиболее социальной группой этих животных. Самцы этих носорогов живут в одиночестве, а самки с детенышами собираются в стада. Непарнокопытным требуется большие пространства для проживания, чтобы они свободно могли встречаться и уединятся, что создает проблему для содержания их в неволе.В зоопарках непарнокопытные млекопитающие с квадратными губами размножаются крайне редко по двум причинам: во-первых, большинство самок этого вида не могут дать потомство, а во-вторых, условия жизни в ограниченном пространстве негативно сказываются взаимоотношениях животных. Однако Burgers' Zoo в этом плане сильно повезло. На территории комплекса с 2002 года появилось уже около десятка детенышей носорогов.Сейчас новорожденный носорог из зоопарка в Нидерландах чувствует себя хорошо, как и его мама. Они обитают в достаточно большом вольере, где также проживают еще одна самка и самец этого вида.