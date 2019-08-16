Мадонна пожинает плоды своего величия и переосмысливает себя, считает критик Гаспарян

«Ее альбомы всегда разные и не похожи друг на друга. И то количество хитов, которые разошлись по миру, абсолютно беспрецедентно. Многим её трекам необходимо поставить маркеры развития современной музыки 80-х, 90-х, 2000-х. Сейчас певица пожинает плоды своего величия и ей это простительно», — считает критик.



