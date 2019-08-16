Мадонна пожинает плоды своего величия и переосмысливает себя, считает критик Гаспарян
Критик Артур Гаспарян считает, что Мадонна пожинает плоды своего величия, переосмысливая себя. Недавно он поделился мыслями на счет американской поп-дивы.
Сегодня, 16 августа, Мадонна отмечает свой 61-й день рождения. Она навсегда внесла своё имя в историю музыки, позиционируя себя революционером и борцом с пуританскими устоями. В 2019 году она выпустила новый альбом "Madame X", сделав коллаборацию с современными исполнителями, а также выступила на «Евровидени»и в Израиле. Радости поклонников нет предела, ведь Мадонна 4 года не издавала ничего нового. Но некоторым не понравилась её новая работа, посчитав альбом сырым и скучным. Несмотря на это, она впечатляет публику своей работоспособностью. Певица не ставит на первое место награды и победы в номинациях, а отдает предпочтение воспитанию детей и благотворительности, а также защищает права ЛГБТ-сообществ. Критик Артур Гаспарян рассказал в интервью для Nation news, что действия Мадонны вполне правильные, даже несмотря то, что она не обладает сильными вокальными данным, поп-дива остается на волне популярности.
Гаспарян уверяет, что именно философские мотивы в тексте, фирменная подача и строгость делает Мадонну уникальной личностью. Новые песни открыли поклонникам её грани, но склонность с феерии и эпатажу все же осталась. Для известного критика, очевидно, что все события, происходящие с Мадонной, являются следствием некой эволюции, нося статус безоговорочный статус живой легенды.
Сегодня, 16 августа, Мадонна отмечает свой 61-й день рождения. Она навсегда внесла своё имя в историю музыки, позиционируя себя революционером и борцом с пуританскими устоями. В 2019 году она выпустила новый альбом "Madame X", сделав коллаборацию с современными исполнителями, а также выступила на «Евровидени»и в Израиле. Радости поклонников нет предела, ведь Мадонна 4 года не издавала ничего нового. Но некоторым не понравилась её новая работа, посчитав альбом сырым и скучным. Несмотря на это, она впечатляет публику своей работоспособностью. Певица не ставит на первое место награды и победы в номинациях, а отдает предпочтение воспитанию детей и благотворительности, а также защищает права ЛГБТ-сообществ. Критик Артур Гаспарян рассказал в интервью для Nation news, что действия Мадонны вполне правильные, даже несмотря то, что она не обладает сильными вокальными данным, поп-дива остается на волне популярности.
«Ее альбомы всегда разные и не похожи друг на друга. И то количество хитов, которые разошлись по миру, абсолютно беспрецедентно. Многим её трекам необходимо поставить маркеры развития современной музыки 80-х, 90-х, 2000-х. Сейчас певица пожинает плоды своего величия и ей это простительно», — считает критик.
Гаспарян уверяет, что именно философские мотивы в тексте, фирменная подача и строгость делает Мадонну уникальной личностью. Новые песни открыли поклонникам её грани, но склонность с феерии и эпатажу все же осталась. Для известного критика, очевидно, что все события, происходящие с Мадонной, являются следствием некой эволюции, нося статус безоговорочный статус живой легенды.
ШоуБиз
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 17:04