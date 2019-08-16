115-летняя монахиня из Франции стала самой пожилой жительницей Европы





В молодые годы Люсиль Рандон сменила несколько мест работы. Она была гувернанткой в одной французской семье, позднее ушла работать в госпиталь, а после стала монахиней. На ее 115-й юбилей женщина получила персональное письмо от папы Франциска вместе с прекрасным подарком - освященными четками.Сейчас сестра Андрэ проживает в тулонском доме престарелых, а ее здоровье уже не позволяет ей передвигаться самостоятельно. «Я почти не вижу, а передвигаться могу только в кресле-каталке. Возможность возносить молитвы – вот мое ежедневное счастье», - рассказывает старушка.Отмечается, что в гости к женщине регулярно приезжает ее племянник, а также пожилой 90-летний француз, в доме у которого она в молодости работала гувернанткой, когда он был еще совсем маленьким.