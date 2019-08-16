Звезда «Дома-2» Маша Кохно созналась в интимной связи с бывшим мужем

«Он уговаривал меня вернуться к нему, но я сказала, что все равно улечу на остров», - вспомнила Мария.





Не секрет, что в свои 29 лет Мария Кохно уже многое пережила. Звезда «Дома-2» страдала от такого страшного заболевания, как анорексия, поэтому сейчас блондинка старается помогать девушкам с похожими проблемами. После продолжительного лечения бывшей пассии Дмитренко пришлось искать себя, однако и тут ее ожидало несчастье – родители решили развестись.Практически одновременно с отцом и матерью Кохно тоже подала на развод. Правда, до сих пор Мария считает бывшего избранника родным человеком. Более того, во время интервью с Антоном Беккужевым экс-участница «Дома-2» созналась, что после расставания с мужем по-прежнему близко общается с ним. Беккужев пригласил Кохно в шоу «Вопрос-ответ», где затронул тему ее отношений с бывшим возлюбленным. Какой же неожиданностью для Антона было услышать, что у Марии была интимная связь с экс-супругом в то самое время, когда она встречалась с Дмитрием Узлом.По словам Кохно, «Дом-2» помог ей забыть бывшего избранника, ведь он неоднократно ей звонил. А когда они с Узлом должны были лететь на Сейшельские острова, мужчина и вовсе приехал к ней домой, где они всю ночь занимались «волшебством».