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Звезда «Дома-2» Маша Кохно созналась в интимной связи с бывшим мужем

Экс-героиня «Дома-2» Мария Кохно сделала неожиданное признание. Длинноволосая красавица стала героиней нового шоу «Вопрос-ответ», где главному редактору «проектного» журнала Антону Беккужеву рассказала, что занималась «волшебством» с бывшим мужем, когда состояла в отношениях с Дмитрием Узлом.

Звезда «Дома-2» Маша Кохно созналась в интимной связи с бывшим мужем

Не секрет, что в свои 29 лет Мария Кохно уже многое пережила. Звезда «Дома-2» страдала от такого страшного заболевания, как анорексия, поэтому сейчас блондинка старается помогать девушкам с похожими проблемами. После продолжительного лечения бывшей пассии Дмитренко пришлось искать себя, однако и тут ее ожидало несчастье – родители решили развестись.

Практически одновременно с отцом и матерью Кохно тоже подала на развод. Правда, до сих пор Мария считает бывшего избранника родным человеком. Более того, во время интервью с Антоном Беккужевым экс-участница «Дома-2» созналась, что после расставания с мужем по-прежнему близко общается с ним. Беккужев пригласил Кохно в шоу «Вопрос-ответ», где затронул тему ее отношений с бывшим возлюбленным. Какой же неожиданностью для Антона было услышать, что у Марии была интимная связь с экс-супругом в то самое время, когда она встречалась с Дмитрием Узлом.


По словам Кохно, «Дом-2» помог ей забыть бывшего избранника, ведь он неоднократно ей звонил. А когда они с Узлом должны были лететь на Сейшельские острова, мужчина и вовсе приехал к ней домой, где они всю ночь занимались «волшебством».

«Он уговаривал меня вернуться к нему, но я сказала, что все равно улечу на остров», - вспомнила Мария.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:20

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