Валерий Сюткин раскритиковал современное поколение за "лайко-зависимость"





Подавляющая часть молодежи не хочет работать для достижения успеха. Есть артисты, которые отказываются долго репетировать, Валерий Сюткин к примеру привел Юрия Башмета. Во время интервью для BMJournal исполнитель упомянул историю Никколо Паганини на пути к признанию. Родители скрипача безжалостно его избивали до тех пор, пока он не добился славы, став мастером своего дела.По мнению бывшего участника группы "Браво", сейчас настало время "героев-однодневок". Современные молодые люди не уделяют внимание саморазвитию. Для подростков кумирами становятся те, у кого больше "лайков", а как отметил Валерий Сюткин, их больше всего у "бессовестных", не останавливающихся ни перед чем.