В продаже появился смартфон Nubia Z20 с двумя экранами





Официальная премьера мобильного аппарата прошла вначале третьего летнего месяца, теперь он появился в продаже. Nubia Z20 получил два AMOLED-дисплея с диагоналями 6,42 и 5,1 дюйма, процессор Snapdragon 855 Plus, основную тройную камеру с главным датчиком на 48 Мп и «оптикой», модулем с широкими углами на 16 Мп и 8 Мп модулем, у которого имеется телеобъектив. Также в устройстве имеется аккумулятор на 4000 мАч.Стандартная модификация на 6 Гб и 128 Гб памяти стоит в маркетах 500 долларов. Более существенная вариация на 8 Гб оперативной и 128 Гб внедренной памяти реализуется на 25 «зеленых» дороже прежней, а топ Nubia Z20 с 8/512 Гб продавцы отдадут за 600 долларов.