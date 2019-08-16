«Голливудского потрошителя» признали виновным в двух убийствах
Житель США Майкл Гаргило, более известный как «Голливудский потрошитель», накануне был признан судом в совершении двух убийств первой степени. Это решение вынесено коллегией присяжных Верховного суда Лос-Анджелеса.
Сообщается, что одной из жертв так называемого «Голливудского потрошителя» стала молодая студентка, которая в то время встречалась с известным актером Эштоном Катчером. Это нападение Гаргило совершил в момент, когда девушка как раз собиралась отправиться на свидание с известным артистом. Он нанес ей более четырех десятков ударов ножом.
В зале судебных заседаний обвиняемый улыбался, слушая объявление о признании его виновным в указанных преступлениях. «Серийный убийца, у которого вместо сердца ледяной камень» - такими словами охарактеризовал личность Гаргило окружной прокурор во время своего заключительного выступления перед присяжными.
По словам адвокатов мужчины, он полностью отрицает свою причастность к убийству. Они утверждают, что нет ни единого доказательства того, что Гаргило находился в местах совершения преступлений, по которым его признали виновным.
Сообщается, что одной из жертв так называемого «Голливудского потрошителя» стала молодая студентка, которая в то время встречалась с известным актером Эштоном Катчером. Это нападение Гаргило совершил в момент, когда девушка как раз собиралась отправиться на свидание с известным артистом. Он нанес ей более четырех десятков ударов ножом.
В зале судебных заседаний обвиняемый улыбался, слушая объявление о признании его виновным в указанных преступлениях. «Серийный убийца, у которого вместо сердца ледяной камень» - такими словами охарактеризовал личность Гаргило окружной прокурор во время своего заключительного выступления перед присяжными.
По словам адвокатов мужчины, он полностью отрицает свою причастность к убийству. Они утверждают, что нет ни единого доказательства того, что Гаргило находился в местах совершения преступлений, по которым его признали виновным.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:27