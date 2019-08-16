«Голливудского потрошителя» признали виновным в двух убийствах





Сообщается, что одной из жертв так называемого «Голливудского потрошителя» стала молодая студентка, которая в то время встречалась с известным актером Эштоном Катчером. Это нападение Гаргило совершил в момент, когда девушка как раз собиралась отправиться на свидание с известным артистом. Он нанес ей более четырех десятков ударов ножом.В зале судебных заседаний обвиняемый улыбался, слушая объявление о признании его виновным в указанных преступлениях. «Серийный убийца, у которого вместо сердца ледяной камень» - такими словами охарактеризовал личность Гаргило окружной прокурор во время своего заключительного выступления перед присяжными.По словам адвокатов мужчины, он полностью отрицает свою причастность к убийству. Они утверждают, что нет ни единого доказательства того, что Гаргило находился в местах совершения преступлений, по которым его признали виновным.