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Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры. В своем открытом письме к членам Совместной следственной группы мужчина заявляет, что снова готов поделиться своими доказательствами в рамках этого дела.
Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам

Как утверждает немецкий детектив, если международная следственная группа откажется рассматривать его доказательства, он рассмотрит другие «прозрачные способы» обнародовать эту информацию. Примечательно, что ранее Йозеф Реш уже предпринимал попытки передачи следователям по этому делу собранные им материалы о катастрофе рейса МН17, которые не принимались во внимание в свежих заявлениях международных следователей. Тогда ему отказали по настоянию именно прокуратуры Нидерландов, которая руководит работой группы.

Причина отказа принять доводы расследователя, по его же словам, заключается в том, что одним из условий передачи этих материалов было раскрытие всех представленных в них доказательств в присутствии представителей СМИ.



 
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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:50

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