Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам





Как утверждает немецкий детектив, если международная следственная группа откажется рассматривать его доказательства, он рассмотрит другие «прозрачные способы» обнародовать эту информацию. Примечательно, что ранее Йозеф Реш уже предпринимал попытки передачи следователям по этому делу собранные им материалы о катастрофе рейса МН17, которые не принимались во внимание в свежих заявлениях международных следователей. Тогда ему отказали по настоянию именно прокуратуры Нидерландов, которая руководит работой группы.Причина отказа принять доводы расследователя, по его же словам, заключается в том, что одним из условий передачи этих материалов было раскрытие всех представленных в них доказательств в присутствии представителей СМИ.