Дарья Мороз призналась, что Богомолов раньше зарабатывал меньше нее
В ток-шоу «Содержанки» Дарья Мороз рассказала о некоторых подробностях отношений с бывшим мужем. Актриса призналась, что в начале семейной жизни Богомолов зарабатывал значительно меньше нее.
На днях на видеосервисе Start.ru вышел первый выпуск спецпроекта «Содержанки», который был приурочен к второму сезону сериала и появлению в актерском составе нового лица. Кроме того, в ток-шоу исполнительницы главных ролей и новый режиссер киноленты Дарья Жук, которая пришла на место Константина Богомолова, поделились некоторыми фактами из своей личной жизни.
Так Дарья Мороз вспомнила, что в начале семейной жизни с бывшим мужем зарабатывала значительно больше него, поэтому когда артистка ушла в декрет, наступили сложные времена. Однако вскоре все изменилось и Константин Богомолов обрел популярность и сделал себе имя. Сейчас звезда сериала «Содержанки» менее трепетно относится к самореализации на сцене, поэтому если бы новый избранник предложил ей полное финансирование – актриса бы без раздумий согласилась.
На днях на видеосервисе Start.ru вышел первый выпуск спецпроекта «Содержанки», который был приурочен к второму сезону сериала и появлению в актерском составе нового лица. Кроме того, в ток-шоу исполнительницы главных ролей и новый режиссер киноленты Дарья Жук, которая пришла на место Константина Богомолова, поделились некоторыми фактами из своей личной жизни.
Так Дарья Мороз вспомнила, что в начале семейной жизни с бывшим мужем зарабатывала значительно больше него, поэтому когда артистка ушла в декрет, наступили сложные времена. Однако вскоре все изменилось и Константин Богомолов обрел популярность и сделал себе имя. Сейчас звезда сериала «Содержанки» менее трепетно относится к самореализации на сцене, поэтому если бы новый избранник предложил ей полное финансирование – актриса бы без раздумий согласилась.