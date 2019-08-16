Дарья Мороз призналась, что Богомолов раньше зарабатывал меньше нее

На днях на видеосервисе Start.ru вышел первый выпуск спецпроекта «Содержанки», который был приурочен к второму сезону сериала и появлению в актерском составе нового лица. Кроме того, в ток-шоу исполнительницы главных ролей и новый режиссер киноленты Дарья Жук, которая пришла на место Константина Богомолова, поделились некоторыми фактами из своей личной жизни.Так Дарья Мороз вспомнила, что в начале семейной жизни с бывшим мужем зарабатывала значительно больше него, поэтому когда артистка ушла в декрет, наступили сложные времена. Однако вскоре все изменилось и Константин Богомолов обрел популярность и сделал себе имя. Сейчас звезда сериала «Содержанки» менее трепетно относится к самореализации на сцене, поэтому если бы новый избранник предложил ей полное финансирование – актриса бы без раздумий согласилась.