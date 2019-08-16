АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали 7 продуктов, усиливающих боль при…
EUR 73.46 USD 65.89
Курс валют на 16.08.2019

Ученые: Органические вещества хуже реагентов влияют на автомобиль

Эксперты рассказали, что органические вещества хуже химических реагентов влияют на автомобиль. В первую очередь страдает лакокрасочное покрытие, без которого машина теряет товарный вид.

В процессе эксплуатации на окрашенном производителем кузове появляются дефекты в виде царапин и сколов. Причиной становятся песок и гравий, воздействующие на автомобиль, как наждачная бумага. Повредить блестящую и отполированную поверхность могут небрежно поставленные на капот ящики или сумки с продуктами.
Ученые: Органические вещества хуже реагентов влияют на автомобиль

Сезонные факторы тоже ухудшают внешний вид машины. В зимнее время водители часто жалуются дорожникам на разъедающие шины и краску протигололедные реагенты. Сейчас эксперты больше опасаются органики. Почки деревьев, падающие на транспортное средство, на жаре прилипают к поверхности и оставляют едкие желтые пятна. В список также попали сбиваемые во время движения насекомые и птичий помет. Выделяемые животным миром органические кислоты разъедают краску, поэтому все загрязнения нужно незамедлительно удалять с транспортного средства.

Современные противогололедные средства стали безопаснее, хотя в них по-прежнему входят разные виды технических и природных солей. Уральский завод стал добавлять в состав смеси ингибиторы коррозии, нейтрализующие негативное влияние химикатов. Благодаря новейшим разработкам их уже отнесли к четвертому классу безопасности по шкале оказываемого на здоровье человека влиянии, хотя даже у обычной соли – третий класс.

Ученые из РосдорНИИ, занимающиеся изучением вопросов ремонта, содержания, эксплуатации дорог и безопасного движения, в своем исследовании сравнили современные реагенты с талым снегом, который абсолютно не вредит металлическим конструкциям. Для сохранения лакокрасочного покрытия владельцам рекомендуют следить за автомобилем, не забывать о регулярной мойке, полировке и нанесении защитных составов. Желательно не оставлять машину под деревьями.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Роман Сегодня, 16:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин присвоил двум пилотам аварийно севшего под Жуковским А321 звание «Героя…
«Голливудского потрошителя» признали виновным в двух…
Актриса Елизавета Никищихина видела свои похороны во…
Звезда «Дома-2» Маша Кохно созналась в интимной связи с бывшим…
Дарья Мороз призналась, что Богомолов раньше зарабатывал меньше…
На учениях НАТО на Аляске были замечены советские…
Мадонна пожинает плоды своего величия и переосмысливает себя, считает критик…
Дочь Екатерины Стриженовой Александра показала самую выдающуюся часть…
Лолита Милявская собственными руками сделала фигурную стрижку…
Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили…
Супруга Валентина Гафта рассказала о его состоянии после…
Андрей Черкасов не сразу узнал свою жену Кристину с новой…
Наташа Королева готовится стать…
Ученые: Органические вещества хуже реагентов влияют на…
Марина Юдашкина показала стройные ноги в коротком…
Дочь Евгения Осина показала архивное фото отца с…
Ученые: Люди с высшим образованием живут на 4-5 лет…
Контролируемое погружение имени Трампа: Мировая экономика идет на…
Осенью в России подорожают…
Григорий Лепс прошел в жару 44 км без…
Сын Меган Маркл унаследовал рыжие волосы от принца…
Таисия Повалий пыталась сорвать нежелательную беременность…
Медики назвали 8 малоизвестных способов применения бальзама…
МИД РФ: У берегов Камеруна пираты захватили трех…
Во всем мире набирают популярность…
Уфолог нашел на снимке Луны оружие из древних…
"Первый канал" расследует трагедию Екатерины Савиновой, сыгравшей роль Фроси…
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель: «Илья Яббаров попросил меня потрогать его…
Юлия Барановская ради исполнения мечты вскарабкалась на нос…
Поклонники раскритиковали Диму Билана за…
В «Роскачестве» рассказали, как отличить настоящий отзыв от…
В России рассказали о подлодке, способной контролировать…
Наталья Бочкарева сильно поправилась после летних…
Покупка Гренландии США может спровоцировать войну за…
Алика Смехова показала фигуру в ярко-синем купальнике на пляже…
"Меняйтесь! Это так круто": Певица Глюкоза сменила…
В Москве стартуют съемки уникального автошоу «Россия…
Джулия Ванг готовится к операции по смене…
Анна Чиповская стала крестной мамой для дочери Алексея…
Станислав Садальский поздравил Аллу Довлатову с днем…
Просмотреть все новости