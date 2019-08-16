Ученые: Органические вещества хуже реагентов влияют на автомобиль





В процессе эксплуатации на окрашенном производителем кузове появляются дефекты в виде царапин и сколов. Причиной становятся песок и гравий, воздействующие на автомобиль, как наждачная бумага. Повредить блестящую и отполированную поверхность могут небрежно поставленные на капот ящики или сумки с продуктами.Сезонные факторы тоже ухудшают внешний вид машины. В зимнее время водители часто жалуются дорожникам на разъедающие шины и краску протигололедные реагенты. Сейчас эксперты больше опасаются органики. Почки деревьев, падающие на транспортное средство, на жаре прилипают к поверхности и оставляют едкие желтые пятна. В список также попали сбиваемые во время движения насекомые и птичий помет. Выделяемые животным миром органические кислоты разъедают краску, поэтому все загрязнения нужно незамедлительно удалять с транспортного средства.Современные противогололедные средства стали безопаснее, хотя в них по-прежнему входят разные виды технических и природных солей. Уральский завод стал добавлять в состав смеси ингибиторы коррозии, нейтрализующие негативное влияние химикатов. Благодаря новейшим разработкам их уже отнесли к четвертому классу безопасности по шкале оказываемого на здоровье человека влиянии, хотя даже у обычной соли – третий класс.Ученые из РосдорНИИ, занимающиеся изучением вопросов ремонта, содержания, эксплуатации дорог и безопасного движения, в своем исследовании сравнили современные реагенты с талым снегом, который абсолютно не вредит металлическим конструкциям. Для сохранения лакокрасочного покрытия владельцам рекомендуют следить за автомобилем, не забывать о регулярной мойке, полировке и нанесении защитных составов. Желательно не оставлять машину под деревьями.