Опубликованы фото салона нового Genesis G80
Опубликованы фото салона нового Genesis G80. Фотошпионам удалось разглядеть внутренний дизайн автомобиля и показать снимки в Сети.
Люксовый бренд Genesis начал свою работу после некоторых трудностей в производстве, но уже заявил, что вступил в новую эру дизайна авто. Новый рычаг и рулевое колесо уже высоко оценили автолюбители.
Новенький G80, ожидаемый в следующем месяце, явно черпает вдохновение из концепции внедорожника Genesis GV80. Производственная версия этого среднеразмерного внедорожника должна скоро дебютировать, основываясь на этих шпионских фотографиях. Седан может похвастаться такими же задними фарами, что и внедорожник, а также имеет аналогичный величественный дизайн решетки. Новый седан Genesis кажется ниже и шире, чем текущая версия. Судя по магистральным линиям и фиксированному заднему стеклу, G80 останется обычным седаном и не превратится в четырехдверный хэтчбек а-ля Porsche Panamera. Модель также имеет более широкий корпус, который переходит в изогнутую боковую поверхность.
Количество лошадиных сил и объем двигателя автомобиля остается неизвестным.
Люксовый бренд Genesis начал свою работу после некоторых трудностей в производстве, но уже заявил, что вступил в новую эру дизайна авто. Новый рычаг и рулевое колесо уже высоко оценили автолюбители.
Новенький G80, ожидаемый в следующем месяце, явно черпает вдохновение из концепции внедорожника Genesis GV80. Производственная версия этого среднеразмерного внедорожника должна скоро дебютировать, основываясь на этих шпионских фотографиях. Седан может похвастаться такими же задними фарами, что и внедорожник, а также имеет аналогичный величественный дизайн решетки. Новый седан Genesis кажется ниже и шире, чем текущая версия. Судя по магистральным линиям и фиксированному заднему стеклу, G80 останется обычным седаном и не превратится в четырехдверный хэтчбек а-ля Porsche Panamera. Модель также имеет более широкий корпус, который переходит в изогнутую боковую поверхность.
Количество лошадиных сил и объем двигателя автомобиля остается неизвестным.
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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 02:00