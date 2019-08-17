АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Опубликованы фото салона нового Genesis G80

Опубликованы фото салона нового Genesis G80. Фотошпионам удалось разглядеть внутренний дизайн автомобиля и показать снимки в Сети.

Люксовый бренд Genesis начал свою работу после некоторых трудностей в производстве, но уже заявил, что вступил в новую эру дизайна авто. Новый рычаг и рулевое колесо уже высоко оценили автолюбители.

Новенький G80, ожидаемый в следующем месяце, явно черпает вдохновение из концепции внедорожника Genesis GV80. Производственная версия этого среднеразмерного внедорожника должна скоро дебютировать, основываясь на этих шпионских фотографиях. Седан может похвастаться такими же задними фарами, что и внедорожник, а также имеет аналогичный величественный дизайн решетки. Новый седан Genesis кажется ниже и шире, чем текущая версия. Судя по магистральным линиям и фиксированному заднему стеклу, G80 останется обычным седаном и не превратится в четырехдверный хэтчбек а-ля Porsche Panamera. Модель также имеет более широкий корпус, который переходит в изогнутую боковую поверхность.

Количество лошадиных сил и объем двигателя автомобиля остается неизвестным.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликованы фото салона нового Genesis…
Названы самые грязные места в салоне…
Ученые из Германии выяснили, кошки или собаки лучше помогают справиться с…
Ученые создали новую модификацию…
Вышел трейлер фильма "Зеровилль" от режиссера Джеймса…
Ученые узнали о механизме смены пола у…
Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ России проходит заводские…
Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин развлекается с его…
Google Assistant победил на тестировании голосовых…
Звезда «Жестоких игр» Сельма Блэр показала первые фото после…
Huawei готовит стильные очки дополненной…
Юлия Высоцкая празднует 46-летие с супругом Андреем Кончаловским во…
Запрос «Ален Делон умер» стал одним из самых популярных в…
Юлия Пересильд со слезами на глазах рассказала об убийстве…
Алексей Панин откровенно рассказал о своих сексуальных связях с…
Психолог объяснила, что означают прозвища Кейт Миддлтон, Меган Маркл и Елизаветы…
В новом сезоне «Студии СОЮЗ» песни Федука зазвучат голосом Аллы…
Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду…
Кейт Миддлтон учит детей теннису в элитном загородном…
Названы актеры, начавшие карьеру в фильмах для…
Эксперты назвали лучшее средство от солнечных…
Министр обороны Сербии пришел в восторг от российского вертолета…
Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и…
Алена Шишкова проигнорировала день рождения…
Прожившие 68 лет в браке супруги поделились секретом крепких…
Алла Довлатова поделилась своим секретом…
Алла Пугачева показала детей, голосующих за…
Иван Охлобыстин готовит презентацию автобиографического романа «Записки упрямого человека.…
115-летняя монахиня из Франции стала самой пожилой жительницей…
Врач назвал простой метод профилактики группа и…
В Севастополе нашли просроченные льготные лекарства на 30 миллионов…
«Я был женат трижды»: Юрий Розум впервые рассказал о своих…
Назван способ проверить здоровье почек по газетному…
В Нидерландах появился на свет детеныш носорога с квадратными…
Путин присвоил двум пилотам аварийно севшего под Жуковским А321 звание «Героя…
«Голливудского потрошителя» признали виновным в двух…
Актриса Елизавета Никищихина видела свои похороны во…
Звезда «Дома-2» Маша Кохно созналась в интимной связи с бывшим…
Дарья Мороз призналась, что Богомолов раньше зарабатывал меньше…
На учениях НАТО на Аляске были замечены советские…
Просмотреть все новости