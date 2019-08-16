Андрей Черкасов не сразу узнал свою жену Кристину с новой прической

«Когда я зашла к нам в гримерку, шок был у всех… А Андрей даже на секунде не понял, кто это? Прям так удивился», - прихвастнула блондинка.

Накануне экс-участница «Дома-2» Кристина Черкасова (Ослина) сообщила поклонникам, что решила полностью изменить свой имидж. Блондинке захотелось походить немного с челкой и с длинными ровными локонами. Причем девушка не поменяла своего решения даже после того, как 97% опрошенных фолловеров проголосовали «Против» смены образа.Нужно сказать, что Андрей тоже не очень хотел, чтобы его возлюбленная щеголяла с челкой. Как бы там ни было, но Кристина, воспользовавшись женской хитростью, все-таки убедила мужа. После того, как Черкасов дал жене добро, девушка тут же направилась к своему любимому стилисту, который помог ей «перевоплотиться» в новую Кристину. К слову, результатами преображения звезда «Дома-2» уже поделилась у себя на страничке в Instagram.Кристина опубликовала несколько свежих фотографий, на которых она запечатлена с новым имиджем. Под одним из снимков Черкасова рассказала подписчикам, что Андрей не сразу распознал ее в той девушке, которая вошла к нему в гримерку.Отметим, что подписчики Черкасовой, которые пытались убедить ее не делать челку, поспешили признать, что ошибались в своих предчувствиях.