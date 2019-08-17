Худенькая Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике

Российская певица, композитор, актриса и модель Полина Гагарина проводит летние каникулы на побережье Греции, откуда делится фотографиями с подписчиками в Instagram. На последнем снимке, который звезда опубликовала у себя странице, она позирует в раздельном купальнике с черным верхом и красным низом. Исполнительница опирается на кресло с плетенным каркасом, стоя на краю бассейна.В комментариях подписчики высказывали свои переживания по поводу излишней худобы Полины Гагариной. Некоторые даже назвали певицу больной анорексией. Тем не менее всего за пару часов пост набрал более 78 000 положительных отметок.