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На учениях НАТО на Аляске были замечены советские ПВО

Во время недавних учений НАТО на Аляске были задействованы мобильные зенитные комплексы «Стрела-10» и «Оса» советской разработки. Сообщается, что в учениях приняли участие ВВС Канады, Австралии, Великобритании, а также боевая авиация ВМС США.
На учениях НАТО на Аляске были замечены советские ПВО

По некоторым данным, во время недавних учений НАТО под названием Red Flag участники отрабатывали меры реагирования на угрозы, которые могут возникать во время ведения современных войн. Что же касается появления на них советских систем ПВО, то они использовались в качестве имитации разнообразных угроз воздушным целям в зоне действия с радиусом в 10 километров.

По данным экспертов, присутствие советских зенитно-ракетных комплексов имеет огромное значение для эффективности проводимых занятий, поскольку это повышает их реализм и позволяет существенно повысить общую боевую готовность пилотов.



 
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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:12

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