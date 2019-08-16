АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали 7 продуктов, усиливающих боль при…
EUR 73.46 USD 65.89
Курс валют на 16.08.2019

Дочь Екатерины Стриженовой Александра показала самую выдающуюся часть тела

Дочь актрисы Екатерины Стриженовой показала поклонникам самую выдающуюся часть тела. Подписчики Instagram-страницы 19-летней Александры сразу отметили, что именно передалось девушке от мамы.
Дочь Екатерины Стриженовой Александра показала самую выдающуюся часть тела

19-летняя дочь Александра и Екатерины Стриженовых хоть и является представительницей золотой молодежи, однако ведет себя более чем скромно. Девушка сосредоточена на учебе, где старается «на отлично», а в ее личной жизни уже несколько лет все гладко и стабильно – студентка встречается с Антоном Чурековым.

Публикации на Instagram-странице наследницы актерской династии также не отличаются откровенностью, однако внимательные фанаты все равно нашли за что зацепиться. На одном из последних снимков, которые Александра Стриженова разместила в микроблоге, девушка позирует в обтягивающей футболке, которая подчеркивает самую выдающуюся часть тела дочери телеведущей.

Некоторые пользователи социальной сети не смогли сдержать свои комментарии при виде форм 19-летней Стриженовой и колко заметили, что именно передалось девушке от мамы. Таким образом фолловеры акцентировали внимание на внушительном бюсте обеих женщин, отметив, однако, что это не единственное сходство родительницы и наследницы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин присвоил двум пилотам аварийно севшего под Жуковским А321 звание «Героя…
«Голливудского потрошителя» признали виновным в двух…
Актриса Елизавета Никищихина видела свои похороны во…
Звезда «Дома-2» Маша Кохно созналась в интимной связи с бывшим…
Дарья Мороз призналась, что Богомолов раньше зарабатывал меньше…
На учениях НАТО на Аляске были замечены советские…
Мадонна пожинает плоды своего величия и переосмысливает себя, считает критик…
Дочь Екатерины Стриженовой Александра показала самую выдающуюся часть…
Лолита Милявская собственными руками сделала фигурную стрижку…
Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили…
Супруга Валентина Гафта рассказала о его состоянии после…
Андрей Черкасов не сразу узнал свою жену Кристину с новой…
Наташа Королева готовится стать…
Ученые: Органические вещества хуже реагентов влияют на…
Марина Юдашкина показала стройные ноги в коротком…
Дочь Евгения Осина показала архивное фото отца с…
Ученые: Люди с высшим образованием живут на 4-5 лет…
Контролируемое погружение имени Трампа: Мировая экономика идет на…
Осенью в России подорожают…
Григорий Лепс прошел в жару 44 км без…
Сын Меган Маркл унаследовал рыжие волосы от принца…
Таисия Повалий пыталась сорвать нежелательную беременность…
Медики назвали 8 малоизвестных способов применения бальзама…
МИД РФ: У берегов Камеруна пираты захватили трех…
Во всем мире набирают популярность…
Уфолог нашел на снимке Луны оружие из древних…
"Первый канал" расследует трагедию Екатерины Савиновой, сыгравшей роль Фроси…
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель: «Илья Яббаров попросил меня потрогать его…
Юлия Барановская ради исполнения мечты вскарабкалась на нос…
Поклонники раскритиковали Диму Билана за…
В «Роскачестве» рассказали, как отличить настоящий отзыв от…
В России рассказали о подлодке, способной контролировать…
Наталья Бочкарева сильно поправилась после летних…
Покупка Гренландии США может спровоцировать войну за…
Алика Смехова показала фигуру в ярко-синем купальнике на пляже…
"Меняйтесь! Это так круто": Певица Глюкоза сменила…
В Москве стартуют съемки уникального автошоу «Россия…
Джулия Ванг готовится к операции по смене…
Анна Чиповская стала крестной мамой для дочери Алексея…
Станислав Садальский поздравил Аллу Довлатову с днем…
Просмотреть все новости