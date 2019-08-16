Дочь Екатерины Стриженовой Александра показала самую выдающуюся часть тела

19-летняя дочь Александра и Екатерины Стриженовых хоть и является представительницей золотой молодежи, однако ведет себя более чем скромно. Девушка сосредоточена на учебе, где старается «на отлично», а в ее личной жизни уже несколько лет все гладко и стабильно – студентка встречается с Антоном Чурековым.Публикации на Instagram-странице наследницы актерской династии также не отличаются откровенностью, однако внимательные фанаты все равно нашли за что зацепиться. На одном из последних снимков, которые Александра Стриженова разместила в микроблоге, девушка позирует в обтягивающей футболке, которая подчеркивает самую выдающуюся часть тела дочери телеведущей.Некоторые пользователи социальной сети не смогли сдержать свои комментарии при виде форм 19-летней Стриженовой и колко заметили, что именно передалось девушке от мамы. Таким образом фолловеры акцентировали внимание на внушительном бюсте обеих женщин, отметив, однако, что это не единственное сходство родительницы и наследницы.