Лолита Милявская собственными руками сделала фигурную стрижку дерева

Как заявила звезда в подписи к видео с деревом, во время каникул она приняла решение полностью перезагрузить мозг, поэтому не пользовалась интернетом, не публиковала посты о пожаре и митингах, иногда слушая музыку, которую Лолите присылают на почту, а также в тишине радовалась подвигу пилотов, сумевших в сложной ситуации посадить самолет в кукурузном поле.По словам Милявской, ей требовалось время, чтобы все «собрать в кучу». Также она призналась, что в подобные жизненные моменты помогает работа в земле, так как тогда отрицательные мысли не задерживаются. Поклонникам исполнительница заявила, что во время данного отдыха и размышлений обдумывает снимать новые клипы и выпустить мини-альбом. Фанаты поблагодарили ее за откровение и отметили отдельно достойную внимания ручную работу, связанную со стрижкой дерева.