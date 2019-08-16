Осенью в России подорожают автомобили





По словам участников отечественного авторынка, россиянам в скором времени придется столкнуться с заметными изменениями в ценах. В числе причин называют также отмену компенсаций за уплату пошлин на иностранные компоненты и детали. В начале августа эти изменения уже привели к удорожанию некоторых моделей, остальные изменят ценники в начале осени.Знают о сложившейся ситуации и в российском Минпромторге. В ведомстве даже обещают предпринять меры, чтобы исключить слишком резкий рост цен. Между тем эксперты ожидают, что ценники в среднем вырастут на 3-10%. Называют эксперты и другие причины возможного роста цен. В их числе падение уровня спроса на новые автомобили, рост ставки НДС, а также убытки, полученные многими автопроизводителями в период кризисных 2015 и 2016 годов.