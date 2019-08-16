Супруга Валентина Гафта рассказала о его состоянии после инсульта

«Пока все то же самое. Но состояние стабильное», - отметила супруга всенародно любимого артиста.





По словам супруги Валентина Гафта, на данный момент медики оценивают его состояние как стабильное, однако к выписке артист пока еще не готовится, передает ТАСС. Состояние народного артиста остается прежним, изменений пока нет.Напомним, 7 августа от супруги Валентина Гафта стало известно о госпитализации актера в одну из клиник Москвы. Тогда Ольга Остроумова не стала уточнять причины попадания мужа в больницу. Лишь позднее стало известно, что актер перенес инсульт.