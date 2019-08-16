Наташа Королева готовится стать бабушкой





Сын отечественной певицы, актрисы и фотомодели Наташи Королевы Архип Глушко рассказал о своей избраннице Марии Слугиной, экс-участнице телестройки. Наследник уже представил возлюбленную родителям. Звездной паре пришлась по душе модель. Как они отметили, у Марии Слугиной правильные принципы жизни, что не может их не радовать.Есть вероятность, что в скором времени Наташа Королева с супругом станут бабушкой и дедушкой. Избранница Архипа Глушко сейчас находится на лечении в Центральной клинической больнице Москвы. Возлюбленный не оставляет ее одну, находясь всегда рядом. В Stories социальной сети Instagram наследник исполнительницы опубликовал фотографию, в подписи к которой он оставил смайлик беременной женщины.