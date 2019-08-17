Названы самые грязные места в салоне автомобиля





Сервис проката автомобилей в Соединённых Штатах CarRentals провел опрос среди водителей, в котором приняло участие 1000 человек. Около 32% рассказали, что производят чистку салона машины лишь раз в году. Оказалось, 12% автолюбителей ранее вообще не проводили чистку. Исследования показывают, что в салоне машины может находиться до 700 различных бактерий и патогенов. Почти все их виды находятся на рулевом колесе (629 единиц на 1 см кв). Такое количество колониеобразующих патогенов значительно превышает их наличие на туалетном сидении (172 единицы), экране телефона (100 единиц) и на кнопках в общественном лифте (310 единиц). На втором месте по уровню загрязнение в машине оказался подстаканник, следом за ним идёт ремень безопасности, а ручка со стороны водительского места замыкает рейтинг.В журнале «Биофоулинг» был опубликован анализ бактерий в автомобиле. Исследования показали, что чаще всего в салоне можно обнаружить стафилококк, который вызывает пищевое отравление, попадая на слизистую с грязными руками.