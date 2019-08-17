Ученые из Германии выяснили, кошки или собаки лучше помогают справиться с одиночеством





Основной акцент делался на пожилых людей, проживающих без партнера. Сотрудники клиники Университета Гамбург-Эппендорф изучали данные людей старше 65 лет, которые являлись разведенными, вдовцами или просто одинокими, всего набралось 1 160 человек. Уровень одиночества измеряли по правильности выражений типа «я скучаю за теми людьми, среди которых я чувствую себя хорошо» или «я скучаю по теплоте или эмоциональной безопасности». Потом психологи разделили респондентов на группы в зависимости от того, каких животных они содержали в своем доме. Позже выяснилось, что самыми одинокими были те, кто не заводил питомцев, а также то, что кошки не являлись столь полезными в плане психологической разгрузки, чего нельзя было сказать о собаках.Комментируя исследование немецких коллег, в Университете Британской Колумбии заявили, что потребности псов в прогулках на улице вынуждают людей покидать стены дома, таким образом, возникает больше возможностей для случайных встреч и общения с другими людьми. Кошки больше сидят дома и не вынуждают выгуливать их.