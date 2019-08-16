Марина Юдашкина показала стройные ноги в коротком платье
Жена Валентина Юдашкина показала стройные загорелые ноги в коротком белоснежном платье. Знаменитость позировала на фоне морского пейзажа в Израиле, где сейчас отдыхает с семьей.
Супруга известного дизайнера Валентина Юдашкина проводит летний отпуск в Израиле, на одном из крупнейших курортов средиземноморского побережья страны. Вместе с арт-директор модного дома в Нетанию прилетели ее муж, мама, дочь и внуки, как сообщает издание "argumenti.ru".
Наслаждаясь теплым морем и прекрасной погодой, Марина Юдашкина не забывает делиться впечатлениями с подписчиками своего Instagram. Кроме большого количество фотографий с семьей, знаменитость также публикует снимки, на которых позирует одна, демонстрируя прекрасную для 59 лет форму.
В одном из последних постов она показала фанатам стройные загорелые ноги и короткое белоснежное платье, которое носит на отдыхе. Подписчики микроблога Юдашкиной были в восторге от того, что дважды бабушка выглядит лучше, чем многие молодые мамы, а также от ее стиля и простоты образа. Поклонники написали множество комплиментов внешности дизайнера и пожелали ей еще долго оставаться такой же красивой.
Супруга известного дизайнера Валентина Юдашкина проводит летний отпуск в Израиле, на одном из крупнейших курортов средиземноморского побережья страны. Вместе с арт-директор модного дома в Нетанию прилетели ее муж, мама, дочь и внуки, как сообщает издание "argumenti.ru".
Наслаждаясь теплым морем и прекрасной погодой, Марина Юдашкина не забывает делиться впечатлениями с подписчиками своего Instagram. Кроме большого количество фотографий с семьей, знаменитость также публикует снимки, на которых позирует одна, демонстрируя прекрасную для 59 лет форму.
В одном из последних постов она показала фанатам стройные загорелые ноги и короткое белоснежное платье, которое носит на отдыхе. Подписчики микроблога Юдашкиной были в восторге от того, что дважды бабушка выглядит лучше, чем многие молодые мамы, а также от ее стиля и простоты образа. Поклонники написали множество комплиментов внешности дизайнера и пожелали ей еще долго оставаться такой же красивой.