Дочь Евгения Осина показала архивное фото отца с бородой

Прошёл почти год со дня смерти Евгения Осина, скончавшегося от приступа сердца. 17-летняя дочь Агния посвятила пост в соцсетях своему отцу, сопроводив воспоминаниями о нём. «Из всех мужчин ты для меня навсегда останешься самым близким. Папа маленькой артистки», - написала она на странице в Instagram. Евгений Осин позировал на архивном фото возле заснеженной машины, а на лице у него была борода, непривычная для глаз поклонников.Сама Агния собирается пойти по стопам отца и стать певицей. Андрей Разин ранее заявлял, что готов помочь девушке реализовать свой творческий потенциал. Планировалось, что дочь знаменитости поедет в гастрольный тур с ним, но по неизвестным причинам этого не произошло. Сейчас Агния Осина учится в Гнесинке.