Григорий Лепс прошел в жару 44 км без перерыва

Не так давно автор хита «Рюмка водки на столе» отпраздновал 57 лет со дня рождения. Лепс провел в 2019 году гастрольный тур по российским городам, параллельно успев пройти дистанцию в 20 километров при подъеме в гору. Теперь он установил еще один рекорд, преодолев 44 километра в компании чемпиона планеты по рукопашному бою Виктора Смоляра. На это знаменитости потратили 8,3 часа, не делая перерывы.О спортивном достижении Григорий Лепс рассказал подписчикам в Instagram, где опубликовал соответственные фотографии. На некоторых из них музыкант и боец позируют вместе. Смоляр позже признался, что не ожидал от напарника по ходьбе такой выносливости. Оказалось также, что во время «забега» Лепс пытался подбадривать попутчика, когда они в жару поднимались в гору.