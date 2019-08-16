Вышел трейлер фильма "Зеровилль" от режиссера Джеймса Франка





Действия фильма разворачиваются в Голливуде 70-х годов прошлого столетия. В центре картины 24-летний студент-археолог и киноман Айк Джером. На голове он делает татуировки в виде героев романтической киноленты "Место под солнцем", после чего отправляется в Лос-Анджелес. В этом городе герой появляется в самый переломный момент в кинопромышленности Голливуда, и он получает желаемую должность монтажера. В итоге приключения Айка Джерома в мире кинематографа заканчиваются трагически."Зеровилль" снят по одноименному роману Стива Эриксона. В России премьера фильма ожидается 19 сентября.