Ученые: Люди с высшим образованием живут на 4-5 лет дольше
Люди с высшим образованием имеют шанс прожить в среднем на 4-5 лет больше своих менее образованных сородичей. С таким заявлением выступили ученые по итогам масштабного исследования.
Как сообщает «ПолитРоссия», нынешние пенсионеры, которые имеют высшее образование, смогут прожить в среднем на 4-5 лет дольше тех, кто получил лишь среднее образование. Более того, в период 2011-2014 годов разрыв в показателях ожидаемой продолжительности жизни мужчин увеличился на год. Для женщин разрыв остался неизменным и составляет 4 года.
По словам исследователей, подобная разница связана с тем, что люди, которые получили образование начального уровня, чаще страдают от лишнего веса и реже становятся заложниками вредных привычек. У них также чаще появляются проблемы с состоянием мышц, зрения и слуха.
Кроме всего прочего, получившие высшее образование, люди в среднем выходят на пенсию на 8 месяцев раньше своих сверстников со средним образованием. Это позволяет им раньше начать отдыхать в преклонном возрасте, что также положительно сказывается на их здоровье в будущем.
Как сообщает «ПолитРоссия», нынешние пенсионеры, которые имеют высшее образование, смогут прожить в среднем на 4-5 лет дольше тех, кто получил лишь среднее образование. Более того, в период 2011-2014 годов разрыв в показателях ожидаемой продолжительности жизни мужчин увеличился на год. Для женщин разрыв остался неизменным и составляет 4 года.
По словам исследователей, подобная разница связана с тем, что люди, которые получили образование начального уровня, чаще страдают от лишнего веса и реже становятся заложниками вредных привычек. У них также чаще появляются проблемы с состоянием мышц, зрения и слуха.
Кроме всего прочего, получившие высшее образование, люди в среднем выходят на пенсию на 8 месяцев раньше своих сверстников со средним образованием. Это позволяет им раньше начать отдыхать в преклонном возрасте, что также положительно сказывается на их здоровье в будущем.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:09