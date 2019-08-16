Ученые создали новую модификацию углерода





Аллотропные модификации – это разные формы существования структур, которые обусловлены большим количеством возможных образований различного числа и типа связей между атомами. Таким образом углерод может быть как графитом, так и алмазом. Но кроме наиболее известных, существовало также еще девять стабильных модификаций элемента, а сейчас их ряд пополнился еще одной.В течение половины века ученые работали над созданием кольцевой структуры углерода, все атомы которой были бы соединены между собой двойной ковалентной связью. Новую аллотропную модификацию специалисты назвали циклоуглеродом, определив, что минимальный размер цепочки составляет 18 атомов.Полученное вещество обладает полупроводниковыми свойствами, поэтому в будущем возможно его применение в электронике. Кроме того, химики рассчитывают, что новая модификация углерода позволит создавать новые структуры или выделять богатые этим элементом соединения.