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Юлия Барановская ради исполнения мечты вскарабкалась на нос корабля

В социальной сети Instagram Юлия Барановская похвасталась фанатам, что ради исполнении мечты вскарабкалась на нос корабля. Подписчики высоко оценили видео телеведущей.
Юлия Барановская ради исполнения мечты вскарабкалась на нос корабля

Юлия Барановская часто путешествует вместе со своими детьми Яной, Артемом и Арсением. Совсем недавно она вернулась с очередного отдыха и опубликовала в Instagram видео. На кадрах телеведущая взобралась на нос корабля и расставила руки на ветру. В комментарии она написала, что очень давно хотела сделать подобную видеозапись. Юлия Барановская отметила, что ей попадались не такие, как ей хотелось носы корабля. Но вот она нашла подходящий и исполнила свою мечту. В конце телеведущая добавила, что для исполнения своих желаний необходимо просто дождаться определенного момента.

Также знаменитость пожелал фанатам исполнить все задуманное. Подписчикам очень понравилась запись Юлии Барановской. Фанаты отметили идеальную фигуру телеведущей. Всего за несколько десятков минут видео просмотрели более 68 000 пользователей Сети.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:04

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