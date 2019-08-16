Сын Меган Маркл унаследовал рыжие волосы от принца Гарри





Сообщается, что на голове у малыша появились первые рыжие волоски того же цвета, что и у его отца. Как заявил источник журнала People, малыш полностью счастлив. «У него рыжеватые волосы и пухлые ножки. Он просто восхитителен», - приводятся слова собеседника.Примечательно, что в день, когда Меган Маркл и принц Гарри впервые представили первенца публике в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, кто-то из многочисленных представителей прессы спросил у королевских особо, на кого больше похож их сын. Супруги тогда не смогли дать точного ответа. «Мы все еще пытаемся понять это», - заявила герцогиня.