Сын Меган Маркл унаследовал рыжие волосы от принца Гарри
Как только стало известно о том, что у герцогов Сассекских родился первенец, все вокруг принялись гадать, на кого же будет похож малыш. С того дня прошло уже три месяца, и окружающие постепенно понимают, какие черты внешности маленький Арчи унаследовал от своих родителей. К примеру волосы сыну Меган Маркл явно достались от принца Гарри.
Сообщается, что на голове у малыша появились первые рыжие волоски того же цвета, что и у его отца. Как заявил источник журнала People, малыш полностью счастлив. «У него рыжеватые волосы и пухлые ножки. Он просто восхитителен», - приводятся слова собеседника.
Примечательно, что в день, когда Меган Маркл и принц Гарри впервые представили первенца публике в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, кто-то из многочисленных представителей прессы спросил у королевских особо, на кого больше похож их сын. Супруги тогда не смогли дать точного ответа. «Мы все еще пытаемся понять это», - заявила герцогиня.
Сообщается, что на голове у малыша появились первые рыжие волоски того же цвета, что и у его отца. Как заявил источник журнала People, малыш полностью счастлив. «У него рыжеватые волосы и пухлые ножки. Он просто восхитителен», - приводятся слова собеседника.
Примечательно, что в день, когда Меган Маркл и принц Гарри впервые представили первенца публике в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, кто-то из многочисленных представителей прессы спросил у королевских особо, на кого больше похож их сын. Супруги тогда не смогли дать точного ответа. «Мы все еще пытаемся понять это», - заявила герцогиня.