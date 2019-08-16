Ученые узнали о механизме смены пола у рыб
В мире существует порядка пяти сотен видов рыб, склонных к изменению пола. Накануне ученые сумели раскрыть, как этот механизм работает у одного из таких видов. Результатами исследования они поделились с общественностью.
Отмечается, что чаще всего рыбы меняют пол в качестве ответа на изменения в окружающей среде. Однако ученые решили изучить этот механизм более подробно, выбрав в качестве испытуемого синеголовую таласому, обитающую на коралловых рифах в Карибском бассейне. Ученые выяснили, когда и при каких условиях конкретные гены активизируются в теле рыбы, чтобы запустить механизм смены ее пола. По мнению исследователей, результаты этой работы будут важны для более точного понимания процесса изменения ген в эволюции всех живых существ.
В рамках этого исследования было установлено, что изменение пола рыб вызвано полной генетической перестройкой половой железы самки - гонады. В самом начале гены, которые нужны для функционирования и существования яичника, полностью отключаются. После этого начинают включаться последовательности, которые отвечают за постепенное формирование половых органов самца.
Отмечается, что чаще всего рыбы меняют пол в качестве ответа на изменения в окружающей среде. Однако ученые решили изучить этот механизм более подробно, выбрав в качестве испытуемого синеголовую таласому, обитающую на коралловых рифах в Карибском бассейне. Ученые выяснили, когда и при каких условиях конкретные гены активизируются в теле рыбы, чтобы запустить механизм смены ее пола. По мнению исследователей, результаты этой работы будут важны для более точного понимания процесса изменения ген в эволюции всех живых существ.
В рамках этого исследования было установлено, что изменение пола рыб вызвано полной генетической перестройкой половой железы самки - гонады. В самом начале гены, которые нужны для функционирования и существования яичника, полностью отключаются. После этого начинают включаться последовательности, которые отвечают за постепенное формирование половых органов самца.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:00