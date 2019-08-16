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Таисия Повалий пыталась сорвать нежелательную беременность уколами

Таисия Повалий рассказала об уколах для прерывания беременности, с помощью которых она пыталась избавиться от второго ребенка. Певица призналась, что не хотела еще раз становится матерью и поэтому пошла на такие меры.
Таисия Повалий пыталась сорвать нежелательную беременность уколами

Украинская певица Таисия Повалий стала героиней нового выпуска передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Знаменитость вспомнила о своем первом браке и рассказала телезрителям о своих попытках избавиться от второй беременности.

По словам звезды эстрады, она познакомилась с первым супругом Владимиром Повалий во время обучения в училище Глиера, в Киеве. Избранник певицы был старшее нее на шесть лет, успел отслужить в Афганистане и, к тому же, был полной противоположностью отцу артистки – не пил и не курил. Именно эти качества, а также общий интерес к музыке и свели пару вместе. Вскоре после официального оформления отношений, Таисия Повалий забеременела и родила сына Дениса.

Однако когда певица поняла, что носит под сердцем второго ребенка, она оказалась не готова к такому повороту событий. Повалий решила, что для нее будет слишком сложной задачей самостоятельно воспитывать двоих детей и строить карьеру, поэтому решила избавиться от плода. Звезда прибегла к уколам для прерывания беременности, но те не дали нужного результата, ведь срок уже был слишком большим. После этого популярная исполнительница была вынуждена пойти на крайние меры - аборт, однако он чуть не стоил ей жизни. Вскоре после перенесенной чистки Таисия Повалий потеряла сознание и ее госпитализировали, с помощью своевременных хирургических манипуляций врачам удалось вытащить знаменитость с «того света», но после произошедшего она так больше и не смогла стать матерью.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:41

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