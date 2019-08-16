АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали 7 продуктов, усиливающих боль при…
EUR 73.46 USD 65.89
Курс валют на 16.08.2019

Медики назвали 8 малоизвестных способов применения бальзама «Звёздочка»

Медики назвали 8 малоизвестных способов применения бальзама «Звёздочка». С детства каждому знакомо это средство, а сейчас все ошибочно думают, что это пережиток прошлого.

Бальзам «Звездочка» помогает при головных болях, а также при мигренях. Его рекомендую наносить на лоб и виски, но делаеть это стоит аккуратно, сразу смыв средство с рук, потому что попадание в глаза вызывает жжение и раздражение. Полезным бальзам окажется и для педикюра. Достаточно нанести его перед сном на огрубелые участки кожи и надеть теплые носки. Утром потереть пятки мягкой пемзой, чтобы смягчить кожный покров стоп. Еще одно предназначение «Звёздочки» освежить воздух. Она справляется с этой задачей не хуже дорогих аэрозолей. Достаточно добавить средство в бутылку с водой и распылить по комнате. Такие манипуляции проведут профилактическую дезинфекцию респираторных заболеваний.

Мазь поможет снять боль в мышцах и суставах как спортсменам, так и обычным людям. Необходимо нанести средство на место боли, но не втирать его. Грибок на ногтях можно также уничтожить при помощи «Звездочки». Врачи рекомендуют втирать бальзам в ногти каждый день перед сном. Наличие естественных фунгицидов, концентрированной камфары и масла ментола поможет избавиться от инфекционного заболевания.

Если человек поранился, бальзам можно нанести на порез, защитив рану от попадания инфекции. Избавит это средство и от синяков на теле.
Эфирные масла расширяют сосуды, разгоняют кровь. Это позволит гематоме быстрее пройти, но эксперты отмечают, что с синяками под глазами «Звёздочка» не борется, и втирать её туда нельзя. Летом она особенно пригодится при защите от насекомых, особенно комаров. Запах бальзама их отпугивает, а посиделки на природе больше не будут доставлять дискомфорт.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Меган Маркл унаследовал рыжие волосы от принца…
Таисия Повалий пыталась сорвать нежелательную беременность…
Медики назвали 8 малоизвестных способов применения бальзама…
МИД РФ: У берегов Камеруна пираты захватили трех…
Во всем мире набирают популярность…
Уфолог нашел на снимке Луны оружие из древних…
"Первый канал" расследует трагедию Екатерины Савиновой, сыгравшей роль Фроси…
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель: «Илья Яббаров попросил меня потрогать его…
Юлия Барановская ради исполнения мечты вскарабкалась на нос…
Поклонники раскритиковали Диму Билана за…
В «Роскачестве» рассказали, как отличить настоящий отзыв от…
В России рассказали о подлодке, способной контролировать…
Наталья Бочкарева сильно поправилась после летних…
Покупка Гренландии США может спровоцировать войну за…
Алика Смехова показала фигуру в ярко-синем купальнике на пляже…
"Меняйтесь! Это так круто": Певица Глюкоза сменила…
В Москве стартуют съемки уникального автошоу «Россия…
Джулия Ванг готовится к операции по смене…
Анна Чиповская стала крестной мамой для дочери Алексея…
Станислав Садальский поздравил Аллу Довлатову с днем…
Новейший российский ударный БПЛА С-70 «Охотник» впервые показали на…
Эксперты рассказали, как снизить риск возникновения…
В Москве скончался композитор Роман…
Беспроводная колонка Soundboks Bluetooth получила…
Дату глобальной презентации Apple нашли в коде новой iOS…
Ученые рассказали о лучшем способе добиться секса от…
Яна Рудковская весело провела время на концерте Димы…
Модель IPhone 11 получит OLED-экран от Samsung Galaxy…
Найдены неизвестные ранее рисунки Экзюпери для «Маленького…
Азилия Бэнкс сделала себе футболку с вышитым словом…
«Валькирию» хотели использовать для уничтожения…
«Эльдорадо» дает скидку на Xiaomi Mi 9T в размере 5,2 тыс.…
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова вернулась к мужу после громкого…
Максим Фадеев счастлив, что в его жизни наступают…
Российских военных летчиков вооружат уникальными…
Эксперт рассказал о главном оружии Зеленского против…
Показана модель Toyota Corolla в спецверсии Nightshade…
Опрос: Большинство россиян заводят курортные романы на…
Звезда «Дома-2» Алена Савкина показала первое фото с новым…
Врачи назвали причины образования прыщей на…
Просмотреть все новости