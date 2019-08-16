Медики назвали 8 малоизвестных способов применения бальзама «Звёздочка»





Бальзам «Звездочка» помогает при головных болях, а также при мигренях. Его рекомендую наносить на лоб и виски, но делаеть это стоит аккуратно, сразу смыв средство с рук, потому что попадание в глаза вызывает жжение и раздражение. Полезным бальзам окажется и для педикюра. Достаточно нанести его перед сном на огрубелые участки кожи и надеть теплые носки. Утром потереть пятки мягкой пемзой, чтобы смягчить кожный покров стоп. Еще одно предназначение «Звёздочки» освежить воздух. Она справляется с этой задачей не хуже дорогих аэрозолей. Достаточно добавить средство в бутылку с водой и распылить по комнате. Такие манипуляции проведут профилактическую дезинфекцию респираторных заболеваний.Мазь поможет снять боль в мышцах и суставах как спортсменам, так и обычным людям. Необходимо нанести средство на место боли, но не втирать его. Грибок на ногтях можно также уничтожить при помощи «Звездочки». Врачи рекомендуют втирать бальзам в ногти каждый день перед сном. Наличие естественных фунгицидов, концентрированной камфары и масла ментола поможет избавиться от инфекционного заболевания.Если человек поранился, бальзам можно нанести на порез, защитив рану от попадания инфекции. Избавит это средство и от синяков на теле.Эфирные масла расширяют сосуды, разгоняют кровь. Это позволит гематоме быстрее пройти, но эксперты отмечают, что с синяками под глазами «Звёздочка» не борется, и втирать её туда нельзя. Летом она особенно пригодится при защите от насекомых, особенно комаров. Запах бальзама их отпугивает, а посиделки на природе больше не будут доставлять дискомфорт.