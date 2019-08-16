Во всем мире набирают популярность дроны-камикадзе





По словам разработчиков, устройство предназначено для борьбы с радарами ПВО. Однако возможно применение и против других типов мобильных целей. Израильские инженеры усовершенствуют и остальные похожие системы. К примеру, масса дрона Mine Harpy после модификации стала значительно меньше по сравнению с более ранней версией. Беспилотный летающий аппарат позволяет ликвидировать различные военные цели, в том числе и новейшие комплексы противовоздушной обороны. Тем не менее специалисты из России заверили, что это, скорее всего, будет невозможно, так как системы борьбы с этим уже созданы.Российскими учеными была презентовала линия современных беспилотников "Ланцет", которые на скорости более 100 км/ч могут ликвидировать объекты в радиусе 40 км. В ближайшем будущем планируется массовый запуск и использование таких дронов, противодействие которым будет затруднительно.