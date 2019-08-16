Уфолог нашел на снимке Луны оружие из древних мифов





На сайте знаменитого уфолога-исследователя накануне были опубликованы материалы с подробным описанием очередной «сенсационной» находки. По словам самого Скотта Уоринга, он убежден в том, что сделанное им открытие имеет связь со священным копьем из древних мифов, в котором одна из богинь заключила все свои силы, дабы защитить своего сына во время битвы. Фото со странным объектом, по словам автора, было сделано в кратере Джексона.«Это одна из древних священных реликвий, которую до сих пор почитают даже в современных странах, поклоняясь ей. Уверен, у этого оружия могут быть огромные силы, подаренные человечеству представителями инопланетной расы, воспринимаемой в качестве Бога. Подобно тому, как мифический бог Тор получил свой знаменитый молот из рук всеотца», - заявил уфолог, добавив, что стрелка на конце найденной пометки «VEL» может указывать на место, где спрятан артефакт.