Уфолог нашел на снимке Луны оружие из древних мифов
Знаменитый уфолог Скотт Уоринг сумел отыскать на снимках Луны оружие из древних мифов. По словам исследователя, ему удалось разыскать на снимке поверхности спутника мифическое оружие с едва различимой пометкой в виде короткой надписи «VEL».
На сайте знаменитого уфолога-исследователя накануне были опубликованы материалы с подробным описанием очередной «сенсационной» находки. По словам самого Скотта Уоринга, он убежден в том, что сделанное им открытие имеет связь со священным копьем из древних мифов, в котором одна из богинь заключила все свои силы, дабы защитить своего сына во время битвы. Фото со странным объектом, по словам автора, было сделано в кратере Джексона.
«Это одна из древних священных реликвий, которую до сих пор почитают даже в современных странах, поклоняясь ей. Уверен, у этого оружия могут быть огромные силы, подаренные человечеству представителями инопланетной расы, воспринимаемой в качестве Бога. Подобно тому, как мифический бог Тор получил свой знаменитый молот из рук всеотца», - заявил уфолог, добавив, что стрелка на конце найденной пометки «VEL» может указывать на место, где спрятан артефакт.
На сайте знаменитого уфолога-исследователя накануне были опубликованы материалы с подробным описанием очередной «сенсационной» находки. По словам самого Скотта Уоринга, он убежден в том, что сделанное им открытие имеет связь со священным копьем из древних мифов, в котором одна из богинь заключила все свои силы, дабы защитить своего сына во время битвы. Фото со странным объектом, по словам автора, было сделано в кратере Джексона.
«Это одна из древних священных реликвий, которую до сих пор почитают даже в современных странах, поклоняясь ей. Уверен, у этого оружия могут быть огромные силы, подаренные человечеству представителями инопланетной расы, воспринимаемой в качестве Бога. Подобно тому, как мифический бог Тор получил свой знаменитый молот из рук всеотца», - заявил уфолог, добавив, что стрелка на конце найденной пометки «VEL» может указывать на место, где спрятан артефакт.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:15