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"Первый канал" расследует трагедию Екатерины Савиновой, сыгравшей роль Фроси Бурлаковой

Журналисты «Первого канала» взялись за расследование трагической судьбы актрисы, которая сыграла роль Фроси Бурлаковой в известной советской киноленте «Приходите завтра». Передачу, посвященную жизни актрисы Екатерины Савиновой, обещают выпустить в эфир 18 августа.
"Первый канал" расследует трагедию Екатерины Савиновой, сыгравшей роль Фроси Бурлаковой

Сообщается, что Екатерина Савинова впервые прибыла в столицу из села Ельцовка. Уже на вступительных экзаменах тогда еще только будущая киноактриса произвела на членов комиссии огромное впечатление. Для экзамена абитуриентка выбрала монолог Анны Карениной, произнеся его так, словно сама пережила ее судьбу. А всеобщей любимицей Савинова стала после съемок в киноленте «Приходите завтра».

В 1970 году Екатерина Савинова трагически погибла, попав под колеса поезда, буквально повторив путь своей киногероини. Два десятка лет ее вдовец Евгений Ташков не мог справиться с болью от этой утраты. В результате на эту историю обратили внимание журналисты Первого канала, которые и взялись пролить свет на произошедшую с любимицей многих зрителей трагедию.



 
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Культура / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:09

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