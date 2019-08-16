Поклонники раскритиковали Диму Билана за «пузико»

Три с лишним миллиона подписчиков Instagram-аккаунта Димы Билана внимательно следят не только за творчеством, но и за изменениями во внешности популярного исполнителя. Три недели назад певец «перешел на светлую сторону», перекрасившись блонд, а теперь зоркие фанаты обратили внимание на появившийся у звезды лишний вес.На одном из новых снимков, который Билан опубликовал в своем микроблоге, он позирует вместе с визажистом Маргаритой Ишхановой. На фото заметно, что у певца появились лишние сантиметры в области талии. Поклонники артиста сразу же набросились на знаменитость с расспросами «откуда пузико» и разделились на два лагеря: тех, кому нравится подобное телосложение, и тех, кто считает, что это неприемлемо для звезды эстрады.В то же время фанаты, которые знакомы с техникой дыхания «животом», нашли объяснение внезапно увеличившимся объемам знаменитости, списав появление живота на расслабленную позу и вдох. Кроме того, фолловеры заметили, что невозможно одновременно идеально петь и иметь «пресс-кирпич», поэтому выбор истинных поклонников музыки должен быть очевиден.