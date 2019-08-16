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В России рассказали о подлодке, способной контролировать полмира

Перед 100-летним юбилеем со дня рождения знаменитого конструктора Сергея Ковалева, ставшего автором подлодок проекта 941 «Акула», журналисты агентства «ТАСС» побывали на одной из шести созданных им атомных подлодок. Сообщается, что одна такая субмарина могла в одиночку контролировать половину мира.

Подлодки проекта 941 «Акула», которые в натовской классификации получили название «Тайфун», даже стали рекордсменами Гиннесса. Эти суда были признаны самыми крупными на планете подводными лодками. И при таких внушительных габаритах они были способны развивать скорость до 50 км/ч при рекордно тихом звуке ходя, как для своих размеров.

Во времена наибольшей мощи советской военной машины на вооружении стояло шесть таких атомных подводных крейсеров, на борту каждого из которых находилось 10 баллистических ракет, способных достигать цели на отдалении в 11 000 километров. Эта особенность фактически позволяла одной такой подлодке в одиночку контролировать половину земного шара.

Сегодня эти суда уступили место на боевом дежурстве более современным экземплярам, однако одно из них, ТК-208 «Дмитрий Донской» было подвергнуто модернизации. Сейчас эту субмарину используют для испытания современных баллистических ракет.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:50

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