Самый дешёвый смартфон с 5G Vivo iQOO Pro дебютирует на рынке 22 августа





До сих пор устройства 5G были значительно дороже, чем флагманы 4G, но возможно, iQOO Pro 5G станет первой моделью, способной изменить эту ситуацию. По сообщениям в Weibo (китайский аналог Twitter и Facebook) известно, что одним из ключевых преимуществ при внедрении 5G (помимо поддержки сети), безусловно, будет цена смартфонов 5G. Таким образом, чем дешевле они становятся, тем легче будет убедить людей купить их. В компании не раскрывают цену новинки, но уверяют, что это будет самый дешевый девайс в среднем сегменте.Ожидается, что телефон будет оснащен 6,41-дюймовым сенсорным дисплеем 1080x2340, вместе с AMOLED-технологией с водяной насечкой, набором микросхем Snapdragon 855 и объемом до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Тройная камера будет оборудована на 48 МП + 13 МП + 12 МП, 12-мегапиксельным селфи-снэппером и батарей на 4410 мАч с функцией быстрой зарядкой 44 Вт. Vivo iQOO Pro будет работать под управлением Android 9 Pie, а также на базе Funtouch 9 собственного производства.