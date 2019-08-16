Западные эксперты признали преимущества С-400 перед американской системой Patriot





Британский таблоид «Daily Express» опубликовал статью, в которой военные эксперты страны озвучили преимущества российской зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 «Триумф» перед зарубежными аналогами. В частности, специалисты сравнили ЗРК с аналогичной разработкой американского Министерства обороны.Западные эксперты отметили, что при небольшой себестоимости оружия (в сравнении с ценой подобного оружия в других странах), эффективность, дальность действия и точность попадания у российского ЗРК намного лучше, чем у американской системы. Кроме того, было заявлено, что радар С-400 способен обнаружить вражеское оружие в радиусе 600 км, а ракеты поражают цели на высоте от пяти километров, в то время как возможности Patriot – лишь 100-метровая дальность стрельбы. Также огромным преимуществом «Триумфа» является результативность при отражении массовых атак в условиях радиоэлектронного подавления и возможность функционирования при самых неблагоприятных погодных условиях.