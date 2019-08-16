Названы 6 самых надежных двигателей из продающихся до сих пор





К примеру, в рейтинг надежности новых автомобильных моторов попали сразу два силовых агрегата от французской компании Renault. Речь идет о силовых установках К-серии. Таковыми признаны неприхотливый и очень надежный 1,6-литровый K7M, который можно встретить в самых простых комплектациях моделей Sandero и Logan, а также его 16-клапанная версия К4М.Удостоены внимания экспертов сразу два представителя марки Toyota. Первым стал двигатель Toyota 2AR-EE, которому приписывают ресурс свыше 300 000 километров пробега. Этой силовой установкой до сих пор оснащаются популярные седаны Camry и кроссоверы RAV-4. Вторым «долгожителем» признан Toyota 1VD-FTV, который встречается в Land Cruiser 200 и некоторых моделях Lexus.Еще один японец в этом рейтинге – двигатель Honda R20A, широко применяемый в моделях Accord, Civic и кроссоверах CR-V. Отмечается, что эти агрегаты нередко выдерживают продолжительную эксплуатацию, демонстрируя способность без сбоев отработать свыше 300 000 километров.Замыкает ТОП-6 представитель южнокорейского автопрома. Двигателю G4FC, устанавливаемому на модели марок Kia и Hyundai, приписывают ресурс на уровне 250-300 тысяч километров пробега.