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Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган завуалировано объяснил, чем его новая пассия Нино Нинидзе лучше светской львицы

Экс-возлюбленный бывшей телеведущей «Дома-2» Ксении Собчак – актер и режиссер Максим Виторган завуалировано объяснил, чем его новая избранница Нино Нинидзе лучше скандально известной тележурналистки. Во всяком случае, именно к таким выводам пришли пользователи Сети.

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган завуалировано объяснил, чем его новая пассия Нино Нинидзе лучше светской львицы

Почти год прошел с тех времен, когда в соцсети начали говорить о том, что Собчак и Виторган разводятся. В прошлом году светская дама впервые посетила светское мероприятие в компании не законного супруга, а Константина Богомолова.

Несмотря на то, что Виторган и Собчак довольно долго отказывались комментировать свое расставание, в январе 2019 года они все-таки сделали официальное признание. Более того, с тех пор Ксения перестала скрывать, что у нее появился новый мужчина. Максима же долгое время все жалели, так как были уверены, что это его бросили.

Сейчас, судя по всему, в личной жизни Виторгана тоже наступила белая полоса. Накануне Максим опубликовал у себя на страничке в Instagram фото, на котором он запечатлен с женщиной, а если быть точнее с ее рукой на своем плече.


Под публикацией Виторган оставил длинный пост, в котором, как уверены фолловеры, завуалировано объяснил, чем его новая пассия лучше Собчак. Максим посоветовал своим фанатам искать того, с кем можно молчать, с кем всегда будет хорошо в покое, кто готов будет «вылезать вперед только при любой атаке».

Не упустил Виторган и возможности упомянуть, от кого следует «бежать».

«Бегите от тех, кто не терпит пустоты – именно без нее возникают «черные дыры, засасывающие в себя все живое и уже давно неживое», - пишет актер.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:15

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