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Денис Тихонов рассказал о росте посещаемости торговых центров Москвы

Как рассказал руководитель Департамента экономической политики и развития г. Москвы Денис Тихонов, в городе увеличилась посещаемость торговых центров. По его словам, за первые шесть месяцев с начала нынешнего года этот показатель в сравнении с тем же периодом годом ранее увеличился на 2,8 процента. Важным фактором, способствовавшим этому тренду, стало увеличение дохода москвичей. За период январь-май увеличение размера номинальной начисленной зарплаты в российской столице составило 8 процентов — рост этого показателя почти в два раза опередил уровень инфляции. Жители Москвы позволили себе больше тратить на покупки. Неслучайно, рост оборота розничной торговли в городе за те же шесть месяцев с начала года составил 6,5 процента до 2,4 триллиона рублей.
Денис Тихонов рассказал о росте посещаемости торговых центров Москвы

По словам Дениса Тихонова, наибольшей популярностью среди столичных жителей в январе-июне пользовались торговые центры, площадь которых не превышала 20 тысяч «квадратов». В них поток вырос на 5,9 процента, — уточнил министр.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:48

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