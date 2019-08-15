Денис Тихонов рассказал о росте посещаемости торговых центров Москвы
Как рассказал руководитель Департамента экономической политики и развития г. Москвы Денис Тихонов, в городе увеличилась посещаемость торговых центров. По его словам, за первые шесть месяцев с начала нынешнего года этот показатель в сравнении с тем же периодом годом ранее увеличился на 2,8 процента. Важным фактором, способствовавшим этому тренду, стало увеличение дохода москвичей. За период январь-май увеличение размера номинальной начисленной зарплаты в российской столице составило 8 процентов — рост этого показателя почти в два раза опередил уровень инфляции. Жители Москвы позволили себе больше тратить на покупки. Неслучайно, рост оборота розничной торговли в городе за те же шесть месяцев с начала года составил 6,5 процента до 2,4 триллиона рублей.
По словам Дениса Тихонова, наибольшей популярностью среди столичных жителей в январе-июне пользовались торговые центры, площадь которых не превышала 20 тысяч «квадратов». В них поток вырос на 5,9 процента, — уточнил министр.
По словам Дениса Тихонова, наибольшей популярностью среди столичных жителей в январе-июне пользовались торговые центры, площадь которых не превышала 20 тысяч «квадратов». В них поток вырос на 5,9 процента, — уточнил министр.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:48