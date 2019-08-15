Станислав Садальский назвал Жанну Эппле "алчной женщиной"





Актриса театра и кино Жанна Эппле приняла участие в программе "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио", во время которой были обсуждены взаимоотношения артистки со Станиславом Садальским. Ведущая спросила у гостьи, поздравила ли она актера с 68-летием. На что Жанна Эппле рассказала, что они почти не общаются, так как актер в обиде назвал ее "алчной женщиной". Знаменитость подчеркнула, что у них никогда не было особо теплых отношений, пересекались звезды только во время съемок, при этом придерживаясь правил этикета и общаясь на "Вы".Жанна Эппле заявила, что в течение 15 минут может понять, совместима ли она в сексуальном плане с потенциальным партером. Даже в том, как спутник ведет машину, актриса видит своеобразные знаки и приметы. По словам Эппле, если мужчина резко газует, то у них вряд ли что-то получится. Однако тот, кто водит плавно и нежно, имеет шанс на близость со звездой.