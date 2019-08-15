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Лев Лещенко вступился за обвиненного в домогательствах Пласидо Доминго

Знаменитый российский певец Лев Лещенко решил вступиться за обвиненного в домогательствах оперного исполнителя Пласидо Доминго. По словам народного артиста, отменять концерты испанского артиста из-за подобных обвинений просто абсурдно. Сам обвиняемый отрицает свою причастность к подобным действиям.
Лев Лещенко вступился за обвиненного в домогательствах Пласидо Доминго

Напомним, ранее стало известно об отмене выступлений испанской звезды мировой оперы Пласидо Доминго в двух американских городах. Причина отмены концертов Доминго заключается в громком сексуальном скандале: сразу пять различных женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес всемирно знаменитого артиста. Примечательно, что в этом году музыкант должен выступить в России. Его московский концерт, который должен пройти 17 октября этого года, организаторы отменять не собираются.

Лев Лещенко считает своего испанского коллегу невиновным. По его мнению, артисты ведут себя немного иначе, они могут сказать кому-то комплимент, но это еще не означает ухаживаний и тем более домогательств. Отмену выступлений Доминго в США российский артист и вовсе счел абсурдом.

«Зачем отменять выступления? Это же просто абсурдно. Мы ведь все следим за такими скандалами. Там любое прикосновение уже рассматривается как домогательство. В то же время однополые браки у них практически на каждом шагу, и никто их не осуждает. Какая-то европейская аномалия», - цитирует слова Лещенко «Взгляд».

Сам Пласидо Доминго ранее заявил, что никогда не позволял себе ничего подобного. Певец также добавил, что сейчас события далекого прошлого в современное время нередко трактуются совсем иначе.



 
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Культура / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:01

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