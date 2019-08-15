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Холли Берри встретила 53-летние в мокрой майке и без лифчика

Известная голливудская актриса Холли Берри накануне отметила свой 53-й день рождения. Впрочем, на свои годы актриса никак не выглядит, что она в очередной раз подтвердила, опубликовав соблазнительное фото в мокрой майке и без бюстгальтера.
Холли Берри встретила 53-летние в мокрой майке и без лифчика

Отметив 14 августа свое 53-летие, актриса Холли Берри решила добавить в свою жизнь красок и опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram довольно экстравагантное фото. На этом снимке голливудская звезда позирует в мокрой белой майке с надписью «NO BRA CLUB» (Клуб без бюстгальтеров). И надпись на майке полностью соответствует действительности, поскольку лифчик под нее актриса решила не надевать. А вот облегающая ее подтянутую фигуру мокрая ткань в очередной раз показала поклонникам, что выглядеть шикарно в 53 не является для звезды кино проблемой.

«Вышла на новый уровень», - гласит подпись самой Холли Берри под этой публикацией.

В комментариях фанаты поздравляли актрису с днем рождения, признавались ей в искренней любви и буквально заваливали комплиментами. «Выглядит не больше чем на 35 лет. Как только ей удается такое», - пишут восторженные подписчики знаменитости.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:46

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