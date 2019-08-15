Виктория Лопырева поздравила Тимати с днем рождения, опубликовав клип со своим участием

Виктория Лопырева, получившая 16 лет назад титул "Мисс Россия", участвовала в клипах различных певцов таких, как Филипп Киркоров, Влад Топалов, Дмитрий Маликов и Николай Басков, с последним из которых она едва не обручилась. Однако с большим энтузиазмом звезда отзывается о совместной работе с рэпером Тимати над клипом его песни Forever. Знаменитость отметила, что именно он произвел на нее неизгладимое впечатление.Виктория Лопырева поздравила исполнителя с 36-летием, опубликовав видео, снятое 10 лет назад. В клипе у модели роль блистательной соблазнительницы, появившейся в блестящем бикини. Песня была записана совместно с R&B-исполнителем Mario Winans.