Смарт-часы с рекордной автономностью Huami Amazfit Bip Lite появятся в России





Кроме столь продолжительного времени автономной работы, смарт-часы Huami Amazfit Bip Lite могут похвастать водонепроницаемостью и возможностью использования во время занятий плаванием. Также устройство отображает уведомления большинства приложений и отслеживает физическую активность владельца.Одним из главных преимуществ Huami Amazfit Bip Lite можно назвать унаследованный от старшего собрата дисплей. Сглаженные углы и специальный отражающий экран сохраняют достаточный уровень читаемости даже под яркими солнечными лучами. Более того, для удобства пользователь также может настроить работу устройства так, чтобы его дисплей никогда не выключался.Вес новинки составляет всего 32 грамма. Часы поддерживают фирменное приложение Xiaomi Mi Fit. А вот датчик GPS производитель в эту модель «не завез».