Ученые: Макароны помогают худеть





В течение долгого времени было принято считать, что людям с избыточным весом, желающим избавиться от лишних килограммов, категорически противопоказано употребление в пищу макаронных изделий. Теперь же ученые провели исследование, результаты которого полностью опровергают это распространенное заблуждение.Специалисты из Канады изучили состав макарон, а после предложили 2,5 тысячам добровольцев заменять макаронами другие источники углеводов. Результаты были неожиданными. Участникам, съедавшим в неделю свыше трех порций макарон, удалось в среднем сбросить по 500 граммов лишнего веса.Теперь ученые утверждают, что употребление макарон в пищу совсем не способствует набору веса, напротив, даже позволяет избавляться от его излишков. Впрочем, подчеркивают авторы этого исследования, злоупотреблять этим продуктом все же не стоит.