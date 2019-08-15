Ученые: Макароны помогают худеть
Группа ученых из Канады провела исследование, по итогам которого было установлено, что макароны помогают бороться с лишним весом. Теперь сотрудники госпиталя св. Михаила в Торонто утверждают, что потребление макарон помогает худеть.
В течение долгого времени было принято считать, что людям с избыточным весом, желающим избавиться от лишних килограммов, категорически противопоказано употребление в пищу макаронных изделий. Теперь же ученые провели исследование, результаты которого полностью опровергают это распространенное заблуждение.
Специалисты из Канады изучили состав макарон, а после предложили 2,5 тысячам добровольцев заменять макаронами другие источники углеводов. Результаты были неожиданными. Участникам, съедавшим в неделю свыше трех порций макарон, удалось в среднем сбросить по 500 граммов лишнего веса.
Теперь ученые утверждают, что употребление макарон в пищу совсем не способствует набору веса, напротив, даже позволяет избавляться от его излишков. Впрочем, подчеркивают авторы этого исследования, злоупотреблять этим продуктом все же не стоит.
В течение долгого времени было принято считать, что людям с избыточным весом, желающим избавиться от лишних килограммов, категорически противопоказано употребление в пищу макаронных изделий. Теперь же ученые провели исследование, результаты которого полностью опровергают это распространенное заблуждение.
Специалисты из Канады изучили состав макарон, а после предложили 2,5 тысячам добровольцев заменять макаронами другие источники углеводов. Результаты были неожиданными. Участникам, съедавшим в неделю свыше трех порций макарон, удалось в среднем сбросить по 500 граммов лишнего веса.
Теперь ученые утверждают, что употребление макарон в пищу совсем не способствует набору веса, напротив, даже позволяет избавляться от его излишков. Впрочем, подчеркивают авторы этого исследования, злоупотреблять этим продуктом все же не стоит.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:33