Характеристики нового iPhone 11 "утекли" в Сеть





По некоторым данным, передняя панель новых смартфонов не будет иметь отличий от iPhone X, смартфоны даже сохранят широкий вырез вверху экрана, в котором располагается камера и ряд датчиков. От старой версии в новые устройства перекочует и знакомый фанатам марки дисплей Liquid Retina.За работу всех трех версий нового смартфона будет отвечать процессор Apple A13 Bionic. Кроме того, телефоны получат одинаковый объем ОЗУ в 4 гигабайта и будут поставляться на рынок в версиях с тремя разными встроенными накопителями: на 128, 256 и 512 гигабайт. Только в 2020 году компания планирует дополнить линейку версией iPhone 11 со встроенным накопителем объемом 1 терабайт.Главное отличие новинок кроется на их задней панели. Здесь должен разместиться новый квадратный модуль основной камеры с тремя сенсорами, в том числе с суперширокоугольным объективом, охватывающим до 120 градусов.