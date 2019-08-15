Характеристики нового iPhone 11 "утекли" в Сеть
В преддверии официальной презентации линейки смартфонов iPhone 11 от компании Apple в Сеть "утекли" подробные характеристики грядущих дебютантов. Сообщается, что производитель представит сразу три модели: iPhone 11, iPhone 11R и iPhone 11 Pro.
По некоторым данным, передняя панель новых смартфонов не будет иметь отличий от iPhone X, смартфоны даже сохранят широкий вырез вверху экрана, в котором располагается камера и ряд датчиков. От старой версии в новые устройства перекочует и знакомый фанатам марки дисплей Liquid Retina.
За работу всех трех версий нового смартфона будет отвечать процессор Apple A13 Bionic. Кроме того, телефоны получат одинаковый объем ОЗУ в 4 гигабайта и будут поставляться на рынок в версиях с тремя разными встроенными накопителями: на 128, 256 и 512 гигабайт. Только в 2020 году компания планирует дополнить линейку версией iPhone 11 со встроенным накопителем объемом 1 терабайт.
Главное отличие новинок кроется на их задней панели. Здесь должен разместиться новый квадратный модуль основной камеры с тремя сенсорами, в том числе с суперширокоугольным объективом, охватывающим до 120 градусов.
По некоторым данным, передняя панель новых смартфонов не будет иметь отличий от iPhone X, смартфоны даже сохранят широкий вырез вверху экрана, в котором располагается камера и ряд датчиков. От старой версии в новые устройства перекочует и знакомый фанатам марки дисплей Liquid Retina.
За работу всех трех версий нового смартфона будет отвечать процессор Apple A13 Bionic. Кроме того, телефоны получат одинаковый объем ОЗУ в 4 гигабайта и будут поставляться на рынок в версиях с тремя разными встроенными накопителями: на 128, 256 и 512 гигабайт. Только в 2020 году компания планирует дополнить линейку версией iPhone 11 со встроенным накопителем объемом 1 терабайт.
Главное отличие новинок кроется на их задней панели. Здесь должен разместиться новый квадратный модуль основной камеры с тремя сенсорами, в том числе с суперширокоугольным объективом, охватывающим до 120 градусов.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:13