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Лев Прыгунов рассказал, почему не завел детей со второй супругой

Российский актер Лев Прыгунов накануне стал героем телешоу «Судьба человека», которое выходит в эфире федерального телеканала «Россия 1». В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым он рассказал об отношениях со второй супругой и поделился, почему так и не завел во втором браке детей.
Лев Прыгунов рассказал, почему не завел детей со второй супругой

Нынешняя супруга актера Ольга Прыгунова на 16 лет младше своего возлюбленного, вместе они живут уже 36 лет. Впервые пара познакомилась на съемочной площадке «Мосфильма», где будущая супруга знаменитого актера работала помощницей режиссера.

Как признается сам Лев Прыгунов, тогда о том, что он встретил свою будущую жену, ему подсказал «внутренний голос». «Первое время она буквально шарахалась от меня, но мне удалось покорить ее сердце. А потом уже стало известно, что я ей очень нравился еще по фильмам», - вспоминает актер, подчеркивая, что разницу в возрасте со своей супругой практически не чувствует.

На вопрос ведущего о том, почему пара так и не завела детей, актер отметил, что так просто получилось. «Так просто вышло, что Бог нам детей не дал. Она стала хорошей подругой для моего сына от первой супруги Романа, а для меня в те годы это было самым важным», - подчеркивает Лев Прыгунов.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:02

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